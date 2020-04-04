У врачей и пациентов петербургской больницы выявили коронавирус

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У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы в Санкт-Петербурге выявили коронавирус. Ранее в этой больнице COVID-19 был посмертно подтверждён у пациента с инфарктом.

В Александровской больнице коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 11 пациентов стационара, — говорится в сообщении городского комитета по здравоохранению.

В горздраве уточнили, что после подтверждения коронавируса у пациента, попавшего в больницу с инфарктом, медперсонал находился дома на самоизоляции, а пациентов перевели в больницу имени Боткина.

По данным на 4 апреля, в Санкт-Петербурге подтверждено 156 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 24 человека, двое скончались.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Зафиксировано 9 летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека. Больше всего новых заболевших в Москве — 434, затем идут Подмосковье с 49 случаями и Санкт-Петербург, где диагнозы подтвердились ещё у 15 человек.

Всего в стране зарегистрирован 4731 заболевший в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 333 человек. Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.

В мире уже насчитывается более 1,1 млн человек, инфицированных коронавирусом, скончались свыше 59 тысяч человек, поправились более 228 тысяч.