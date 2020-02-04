https://static.news.ru/photo/cdefc25c-4731-11ea-adb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Священник и атаман казачьей станицы Горный Щит под Екатеринбургом Олег Сененко оказался директором фирмы в Великобритании. По его словам, актив был нужен для продажи секретных государственных документов.

В июне 2015 года акционерами компании Watersafe International Limited стали Олег Сененко (46%), его соратник Георгий Романов (17%), екатеринбургский бизнесмен Дмитрий Серов (17%) и доктор политологии Оксфордского университета Шамиль Еникеев (20%), — сообщает URA.RU.

Спустя месяц единственным собственником компании значился уже один Еникеев, а в 2016 году половина актива была продана украинцам.

По словам атамана, эти операции проводил Еникеев, которому необходимо было купить ценные исторические документы у Сененко, который отказывался вносить их на баланс компании, не владея контрольным пакетом. Владельцем документов Сененко стал в 2003 году и заверил, что к России они имеют косвенное отношение.

Как писал NEWS.ru, документ о церковных наказаниях клириков направлен на то, чтобы помочь священникам осознать их ошибки и сохранить от умышленного или неумышленного ухода в раскол. Об этом заявил патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел (Пономарев). Проект документа в настоящее время обсуждается Межсоборным присутствием Русской православной церкви (РПЦ). По словам митрополита Павла, задача церкви — помочь священнослужителям осознать свои ошибки, восстановить каноническое единство церкви и предотвратить возможные нарушения в будущем.