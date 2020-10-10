У упавших в обморок псковских школьников не нашли признаков отравления

https://static.news.ru/photo/e218cade-0b09-11eb-8ae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Николаенков/РИА Новости

Следователи не обнаружили признаков отравления у учеников школы № 7 в Великих Луках, которые упали в обморок во время линейки.

По словам старшего помощника руководителя областного СУ СК РФ Антона Доброхотова, химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ также дало отрицательный результат.

Он отметил, что предварительные результаты исследования атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений учебного учреждения не показали превышения содержания вредных химических веществ, как и в составе воды.

На сегодняшний день все дети находятся дома, они выписаны с предварительным диагнозом «синдром вегетативной дисфункции», который был поставлен с учётом комплекса жалоб в момент поступления, — заявил Доброхотов.

Старший помощник добавил , что в настоящее время следователи продолжают проверять различные версии случившегося, в том числе которые были выдвинуты родителями.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Псковской области Михаил Венедиктов рассказал о результатах анализов школьников, которые упали в обморок на линейке в Великих Луках. Он сообщил, что в биоматериалах детей не нашли ничего подозрительного.

Тринадцать великолукских школьников почувствовали недомогание во время торжественной линейки. Все дети были разных возрастов и из разных классов, их отправили в больницы города. 6 октября на слабость, головокружение и потемнение в глазах пожаловался ещё один ученик этой же школы.