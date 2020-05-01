У умершей под Мурманском женщины был коронавирус

https://static.news.ru/photo/bcae7434-8bb0-11ea-bba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй анализ показал, что у скончавшейся в посёлке Белокаменка Мурманской области женщины был коронавирус. Об этом сообщила компания «Велесстрой», где работала женщина, в своём Telegram-канале.

Как и большинство сотрудников, она сдала два теста на COVID-19. Первый результат от 17 апреля был отрицательным; второй, от 23 апреля, — положительным — говорится в сообщении.

Там отметили, что для срочной госпитализации клиническая симптоматика заболевания у женщины была слабо выражена.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудница подрядной организации скончалась в посёлке Белокаменка, где более тысячи человек заразились коронавирусом.