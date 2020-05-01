Женщина умерла в заражённом коронавирусом вахтовом посёлке в Белокаменке

https://static.news.ru/photo/afd433e6-8ba3-11ea-b01f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудница подрядной организации скончалась в посёлке Белокаменка, где более тысячи человек заразились коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб Мурманской области, женщина умерла на строительной площадке. Её дважды тестировали на COVID-19, но оба раза тест показал отрицательный результат. В настоящий момент выясняются обстоятельства смерти.

Установлено, что умершая не обращалась ни в какие медицинские учреждения.

По данным на вечер 30 апреля, в Мурманской области зарегистрировано 1313 случаев коронавирусной инфекции, 1079 человек заразились в вахтовом посёлке в Белокаменке. Скончались 4 человека, 113 излечились.

NEWS.ru писал, что более 50% тяжёлых заболевших коронавирусом в Москве имели отрицательные тесты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.