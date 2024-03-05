У сибирячки забрали детей из-за долга за свет в четыре тысячи рублей

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Многодетная мать из деревни Подгорной Новосибирской области пожаловалась, что у нее забрали детей из-за долга за свет в четыре тысячи рублей, пишет «КП-Новосибирск». В разговоре с изданием сибирячка пояснила, что в феврале, когда были сильные морозы, к ней пришли коммунальщики и обрезали провода. После этого органы опеки оценили условия в доме не соответствующими для проживания несовершеннолетних.

Когда были сильные морозы в феврале, к нам пришли коммунальщики и обрезали провода. Мы остались без электричества. Дровами я в этом году хорошо не запаслась, поэтому попросила соцзащиту, чтобы мне помогли. В итоге ко мне пришли органы опеки. Сказали, что дети не могут жить в таких условиях, — рассказывает женщина.

Источник в правоохранительных органах подчеркнул, что насильно детей из семьи никто не забирал: женщине предложили временно разместить их в специальный центр. Мать согласилась на это и подписала соответствующих документ. После сибирячка обратилась к общественникам, которые помогли погасить долг за электричество и обеспечили женщину дровами.

Сейчас я устраиваюсь на работу. Буду мыть полы в больнице. Дома порядок наведу. Через пару дней ко мне придут органы опеки и снова будут проверять, в каких условиях мы живем. После этого мне отдадут детей, — отметила сибирячка.

Тем временем историей заинтересовалась местная прокуратура. Будет проведена проверка, в ходе которой оценят законность действий коммунальщиков, отключивших электричество в доме, где проживают несовершеннолетние.

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