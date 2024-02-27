Опубликовано видео, в котором приставы передают матери отнятую у нее дочь В Екатеринбурге приставы забрали девочку от бабушки и передали матери

Фото: t.me/gufsspsverdlovskayaoblast

Судебные приставы в Екатеринбурге добились передачи трехлетней девочки ее матери, передает пресс-служба областного управления ФСПП. Ребенок проживал в квартире тети вместе с бабушкой и находился в исполнительном розыске, как и отец девочки. Приставов и мать ребенка встретила бабушка девочки. Поначалу она заверяла, что несовершеннолетней нет в квартире, но девочка издала крик из дальней комнаты.

В результате розыскных мероприятий судебными приставами межрайонного отдела по розыску должников местонахождение ребенка установлено в Железнодорожном районе города Екатеринбурга. <...> Хотя адрес регистрации отца и его постоянное место проживание в другом доме. Мать должника скрывала ребенка в квартире своей дочери — тети разыскиваемого ребенка, — сообщили в ФССП.

Приставы отметили, что передали ребенка в спокойной, доброжелательной для обстановке. Бабушка держала ребенка на руках, но в итоге девочка согласилась пойти вместе с мамой. Передача ребенка проводилась под присмотром органов опеки.

А бабушку не надо тебе, Юлечка? Пока-пока? — сказала мать отца ребенка, когда девочка отправилась с мамой к выходу.

Ранее Тюльганский районный суд Оренбургской области лишил родительских прав супружескую пару, заставившую своих детей выпрыгнуть из окна второго этажа. Родители таким образом отреагировали на визит инспекторов комиссии по делам несовершеннолетних. Взрослые регулярно употребляют алкоголь прямо при детях, не дают им спать по ночам и содержат жилье в антисанитарных условиях. Кроме того, мать не выполняла назначения врача и не лечила дочь.