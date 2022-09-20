У пенсионерки под видом снятия порчи украли почти 200 тысяч рублей В Рязани аферистка украла у пенсионерки 190 тысяч рублей под видом снятия порчи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязани мошенница украла у 60-летней женщины 190 тысяч рублей и драгоценности под видом снятия порчи, пишет «МК-Рязань» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Рязанской области. Местная жительница объяснила, что на улице её позвала незнакомка и начала уверять, что на пенсионерке порча, которую необходимо снять специальным ритуалом, и попросила отвести ее в квартиру.

Дома у потерпевшей псевдоцелительница взяла в руки принадлежащие хозяйке 190 тысяч рублей и ювелирные украшения, завернула все в простыню, передала свёрток рязанке и попросила положить его под подушку на 14 ночей. Гостья настоятельно рекомендовала раньше не пользоваться сбережениями и не надевать драгоценности, иначе обряд может не подействовать, — пишет издание.

Пожилая женщина выполнила все требования незнакомки, однако после того как развернула простыню, то обнаружила в ней нарезанную газету.

В ходе работы полиции был установлен хозяин машины, на которой скрылась мошенница. Позже выяснилось, что воровство совершила 43-летняя жительница Воронежской области, специально приехавшая в Рязань. Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Пенсионный фонд ранее раскрыл схемы, которыми мошенники пользуются для обмана пенсионеров. Так, работники ПФР предлагают при звонке якобы из их учреждения попросить звонящего представиться, назвать должность, а также орган ПФР, в котором он работает. При этом ни в коем случае нельзя называть свои персональные данные, номера банковских карт и их коды по телефону.