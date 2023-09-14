У пассажирки рейса Стамбул — Екатеринбург изъяли 40 кг брендовых вещей В Кольцово у пассажирки рейса Стамбул — Екатеринбург изъяли 40 кг брендовых вещей

Фото: vk.com/airport96

Аэропорт Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажирки изъяли 40 кг брендовой одежды на сумму $800, сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления. Жительница Таджикистана попыталась пронести вещи через «зеленый коридор», который подразумевает отсутствие предметов, нуждающихся в декларации, пишет KP.RU. Пассажирка летела рейсом Стамбул — Екатеринбург.

В ходе досмотра инспекторы обнаружили десять новых сумочек, 60 женских и детских костюмов премиальных европейских брендов, плед и детские платья турецких производителей, — рассказали в управлении.

Всего в ее багаже нашли 83 предмета гардероба. Она заявила, что 30 из них являются ее личными, а остальные она купила. Пассажирка также отметила, что часть одежды приобрела детям, а остальную хотела продать. При этом таможенники в историю пассажирки не поверили — по количеству и модельному ряду они поняли, что все вещи планировалось реализовать в России. В итоге товар изъяли и отправили его на экспертизу. На женщину возбудили административное дело.

В аэропорту Казани таможенники ранее обнаружили незадекларированные наручные часы Rolex класса люкс стоимостью 10 млн рублей под одеждой у пассажира, прилетевшего из Дубая. Таким способом россиянин пытался избежать уплаты пошлины в три миллиона рублей.