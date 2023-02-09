Во дворе Петербурга нашли мертвого голого мужчину

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В одном из дворов Санкт-Петербурга нашли мертвого голого мужчину, сообщает телеканал РЕН ТВ. На его теле были обнаружены следы побоев. Труп мужчины направлен в морг для выяснения причины смерти.

Тело мужчины было найдено у дверей парадной дома на Светлановском проспекте в Петербурге. Недалеко от этого места находились трое пьяных мужчин, они были задержаны. По мнению полицейских, именно они и могли раздеть и забить до смерти петербуржца.

Ранее в Москве в одном из номеров отеля Vertical Boutique нашли мумифицированное тело женщины. Погибшую обнаружили на кровати в одном белье без явных следов насильственной смерти.

До этого в Москве на Севастопольском проспекте нашли тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. На теле девушки обнаружили колото-резаные ранения в области груди. По имеющимся данным, сотрудники правоохранительных органов подозревают в убийстве 25-летнего Шохрукбека Каримова.