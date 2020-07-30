У главы ЯНАО выявили коронавирус

https://static.news.ru/photo/ddd0004c-d30e-11ea-ac7b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Артюхов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выпустил сообщение о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Он также признался, что сам подхватил COVID-19.

На Ямале вдвое уменьшилось количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, с 200 до 100 в среднем в день. Значительно выросло число выздоровевших,— написал глава ЯНАО в соцсети «ВКонтакте».

Артюхов добавил, что позитивная динамика позволяет говорить о снятии ограничений в отношении бассейнов и спортзалов. Кроме того, в регионе возобновят оказание плановой медпомощи в самое ближайшее время. Губернатор пообещал выделить 100 млн рублей в качестве дополнительной помощи для предпринимателей, чей бизнес особенно пострадал от последствий пандемии.

Тем не менее 100 больных в день — это всё равно большая цифра. В том числе мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома, — сообщил Артюхов.

Губернатор отметил, что «на своём примере убедился, что коронавирус рядом». Он пообещал вернуться к активной рабочей деятельности сразу после того, как анализы покажут отсутствие инфекции в его организме.

Ранее сотрудники следственных органов в ЯНАО возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарных требований в компаниях ТЭК, из-за чего вахтовики массово заразились коронавирусной инфекцией нового типа, передавал NEWS.ru.

В мае Роспотребнадзор объяснил низкие по сравнению с общим уровнем по стране показатели смертности от коронавируса в ЯНАО. В ведомстве отметили возрастную структуру населения в регионе, качество медицинской помощи и количество тестов.