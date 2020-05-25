В ЯНАО объяснили, почему число жертв COVID-19 в регионе в три раза меньше

https://static.news.ru/photo/3769c994-9e94-11ea-a867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крайне низкие показатели по смертности от коронавируса удалось достичь Ямало-Ненецкому автономному округу. Там от опасной болезни умирает в три раза меньше людей, чем во всей стране. В Роспотребнадзоре пояснили, что причиной такого успеха стали сразу несколько факторов.

По данным ВОЗ, на уровень смертности влияет и возраст заболевших, и качество медицины, и время начала эпидемии. Не исключается также качество тестов на COVID-19. При этом число смертей снижает и подключение больных к аппаратам ИВЛ, которых должно быть достаточно в отделениях интенсивной терапии.

К 22 мая в ЯНАО было развёрнуто 869 коек. 506 из них оснастили кислородом, а 118 обеспечены аппаратами ИВЛ. Дело в том, что такое количество превышает федеральные нормы, установленные Минздравом. Кроме того, Ямал находится на первом месте в РФ по охвату тестирования на коронавирус, отметили в ведомстве, сообщает «360».

Сейчас в округе тесты на COVID-19 сдали 15% населения. Это означает, что каждый седьмой житель ЯНАО был обследован. Медики выявили, что у 70% жителей течение болезни происходит без симптомов. Всех их удалось изолировать, и именно это и помогло взять под контроль распространение инфекции.

Ямальцы при этом очень строго соблюдают самоизоляцию и не выходят на улицу без крайней необходимости. В округе отменили все внутрирегиональные рейсы.

Сейчас в ЯНАО 2092 подтверждённых случая заболевания COVID-19. Выздоровели уже 724 человека. Жертвами коронавируса стали всего шесть пациентов. Смертность в округе составляет 0,9 случая на 100 тысяч населения.

Как писал NEWS.ru, россиянам в ближайшие один-два месяца придётся соблюдать масочный режим, несмотря на то что ситуация с коронавирусной инфекцией улучшилась, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.