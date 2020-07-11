На Ямале завели два уголовных дела после заражения вахтовиков COVID-19

https://static.news.ru/photo/0682b9c4-c35d-11ea-82f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники следственных органов в ЯНАО возбудили уголовное дело по факту нарушений санитарных требований в компаниях ТЭК, из-за которых вахтовики массово заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы региональной прокуратуры.

Отмечается, что санитарно-эпидемиологические правила нарушили руководители ямальских филиалов ООО «Газпром бурение» и АО «Сибирская сервисная компания». Они не обеспечили обязательное соблюдение сотрудниками дистанции, ношение масок и перчаток. Также были допущены свободные хождения по зданиям.

Вахтовики, работающие на «Газпром бурение», проживали по 10-15 человек в комнате, за их медицинскими справками никто не следил. Всё это в итоге привело к массовому заражению. К 11 июня заболели 38 человек, а к 18 — 52.

В «Сибирской сервисной компании» сложилась следующая ситуация. Заражённые работники проживали вместе со здоровыми. В итоге к 15 июня заболели шесть человек, а к 22 — 8.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, руководителям организаций внесены представления. В результате возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей), передаёт «Интерфакс-Урал».

В настоящее время на территории ЯНАО выявлено 7742 случая заражения.

Как передавал 12 июня NEWS.ru, у 51 дорожного рабочего из вахтового посёлка АО «ВАД» в Сортавальском районе тесты на COVID-19 дали положительный результат. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во «ВКонтакте».

Он также отметил, что за сутки коронавирусом заразился 81 житель республики.