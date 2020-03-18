https://static.news.ru/photo/b9904468-692c-11ea-b3a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кирове врачи наблюдают за членами двух семей. Они ехали в вагоне поезда вместе с заразившейся в Германии коронавирусом кировчанкой.

16 марта инфекция была обнаружена у жительницы Кирова. Она вернулась из Германии. Её супруга пока проверяют.

Тест-система выявила подозрение на коронавирус ещё у четырёх человек. Анализы отправлены в лабораторию для подтверждения диагноза. Все лица, которые контактировали с ними, установлены, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Испании от коронавируса умерли более 100 человек. Всего жертвами COVID-19 в этой стране стали 598 человек, заражены 13 716 пациентов.

В мире коронавирус обнаружен у 204 тысяч человек, умерли более 8,1 тысячи, поправились более 82 тысяч.