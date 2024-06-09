Сифилис и гонорею нашли у четырех сотен тюменцев Роспотребнадзор: свыше 400 тюменцев подхватили венерические заболевания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Свыше 400 жителей Тюменской области подхватили опасные венерические заболевания в прошлом году: 155 заболели сифилисом и больше 250 — гонореей, сообщает 72.RU со ссылкой на областной Роспотребнадзор. Среди пациентов с венерическими заболеваниями есть и подростки.

Среди подростков зарегистрировано три случая заболевания сифилисом. У детей до 14 лет случаев заболевания сифилисом не выявлено. У подростков в возрасте от 15 до 17 лет было зарегистрировано восемь случаев гонококковой инфекции, — рассказали санитарные врачи.

По словам преподавателя медфака Государственного университета просвещения, гинеколога Елены Близнюк, презерватив не защитит от сифилиса, генитального герпеса, вируса папилломы человека (ВПЧ), контагиозного моллюска и ряда других заболеваний на 100%. Эти инфекции передаются и через слюну, и через бытовые контакты. Несмотря на это, барьерная контрацепция остается самым действенным способом избежать ЗППП.

Близнюк отметила, что достаточно контакта с шанкром, в том числе во время поцелуя, если образование расположено во рту. Риск возрастет, если использовать предметы личной гигиены зараженного. Когда нет внешних проявлений, инфекция может передаваться при повреждении кожи. Достаточно взять использованную зубочистку с кровью и проникнуть ею под десну, чтобы бактерии попали в организм.