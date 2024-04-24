Тюлененок заблудился среди елок под Петербургом и попал на видео Тюлененка и щенка нерпы спасли в Ленобласти

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Местные жители в Ленинградской области спасли от гибели выбравшихся на сушу полуторамесячного тюлененка и щенка нерпы, сообщает Водоканал Санкт-Петербурга. Первый вылез на берег во время шторма и гулял среди елей в прибрежной лесополосе.

Напуганное животное было полностью дезориентировано и спряталось далеко от берега, в лесу. К счастью, тюлененка нашли люди. Они сразу позвонили в Фонд друзей балтийской нерпы. Грамотно следуя инструкциям специалистов, они помогли малютке, — сообщила пресс-служба Водоканала.

Ладожская нерпочка выбралась отдохнуть на пирс одного из предприятий в Репино. Работники заметили зверька и передали его специалистам.

Чуткие работники обратили на нее внимание и также позвонили в фонд. И не зря: малютка весит в два раза меньше нормы — всего 6,5 кг — и сильно измождена. Сейчас специалисты центра занимаются реабилитацией животных, — рассказали в пресс-службе.

Администрация Водоканала напомнила, что ни в коем случае нельзя помогать животным самостоятельно. В городе работает горячая линия «Спасение тюленей» по номеру: +7 (812) 699-23-99. Там очевидцам объяснят, что делать с пострадавшим тюленем или нерпой.

Ранее зоологи Фонда друзей балтийской нерпы призвали россиян не тревожить ладожских нерп, у которых сейчас период линьки. По словам специалистов, из-за линьки животные становятся беспомощными и малоподвижными.