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04 августа 2025 в 17:20

Турэксперт рассказал, как атаки ВСУ отражаются на жителях Сочи

Вице-президент АТА Мкртчян: жители Сочи стали отказываться от поездок за рубеж

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Жители Сочи стали отказываться от поездок за рубеж из-за возможной отмены рейсов на фоне закрытия аэропортов, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, в сочинскую воздушную гавань чаще всего приезжают жители других городов, где аэропорты временно не работают.

По-моему, не осталось ни одного аэропорта, который не закрывался бы по операции «Ковер». К сожалению, в последнее время начали закрываться и южные аэропорты, в частности Сочи. Но здесь надо понимать, что сами сочинцы, если мы берем рейсы за рубеж, летают не так много, там меньше 10% сочинцев. Приезжают жители Краснодара, Ростова-на-Дону, Донецка, Луганска и Крыма, так как у них нет аэропортов. Люди боятся покупать какие-то редкие рейсы, например Сочи — Пхукет. Самолет летает один раз в 10 дней, люди начинают бояться из-за отмены рейсов, — сказал Мкртчян.

Он добавил, что рейсы по России летают достаточно часто, поэтому перенос или отмена рейса Сочи — Москва не так страшен. По словам главы АТА, авиакомпании пытаются сделать невозможное для комфорта пассажиров во время задержек, однако в пик сезона это не всегда возможно.

Если рейс переносится, то нужно дать человеку трехразовое питание и найти гостиницу в Сочи. Когда не улетает по нескольку десятков рейсов, это тысячи людей, это не 100 или 200, как с одного самолета. Бывает, не улетает и 30 рейсов. И поэтому, естественно, многие пассажиры ночуют и в аэропорту. Мы все видели страшные кадры, когда люди, в частности дети, просто лежали на полу. Не потому что авиакомпании плохие, просто элементарно в разгар сезона нет отелей, — объяснил Мкртчян.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что аэропорт Сочи был вынужден внести коррективы в расписание после удара украинского БПЛА по нефтебазе в Адлерском районе. По его словам, авиагавань испытывала временные сложности с заправкой топливом воздушных судов.

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