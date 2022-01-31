Трутнев рассказал о махинациях чиновников с «дальневосточными гектарами»

В Приморье чиновники искусственно затягивают рассмотрение заявок граждан на получение «дальневосточного гектара», а затем отказывают в его предоставлении. Своими действиями они дискредитируют помощь, предлагаемую россиянам властями страны, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, слова которого приводит ТАСС.

Пришла информация о том, что, скажем так, в некоторых муниципалитетах муниципальные служащие умудряются искусственно сдерживать рассмотрение заявок о получении гектара в собственность <...>. А потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в пять лет, просто изымают этот участок. Такие действия чиновников дискредитируют сам закон, дискредитируют ту помощь, которую мы стараемся людям оказать, — сказал он.

Трутнев попросил главу региона Олега Кожемяко и главного федерального инспектора по Приморью Сергея Грызыхина разобраться с каждым таким случаем. В случае выявление корыстного умысла в отношении виновных должно быть начато уголовное преследование.

Полпред добавил, что обратится в Генпрокуратуру для предотвращения подобных случаев в других субъектах на Дальнем Востоке. Кроме того, функция утверждения решения о предоставлении гектара будет переведена от муниципалитетов на федеральный уровень, если для этого есть законодательная возможность.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею о дополнительном «дальневосточном гектаре» для тех, кто успешно освоил первый. Он подчеркнул, что таким предпринимателям необходимо помогать, поскольку именно ради этого и запускалась программа.

«Дальневосточный гектар» — социальная инициатива российского правительства, запущенная в 2016 году и призванная привлечь на Дальний Восток жителей из других регионов страны и закрепить на этих территориях постоянное население. Участок площадью до 1 га в любом из регионов ДФО может получить любой гражданин РФ.