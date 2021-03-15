Мишустин поддержал инициативу по дополнительному дальневосточному гектару

https://static.news.ru/photo/6f36dabe-859e-11eb-9379-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею о дополнительном дальневосточном гектаре для тех, кто успешно освоил первый. Об этом он заявил во время совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Он (бизнесмен. — NEWS.ru) сам успешно развивает своё дело — и взял ещё десять гектаров для расширения производства, но уже вне программы. То есть государство помогло его бизнесу на старте, чтобы выйти на путь развития. Это как раз то, ради чего мы запускали все программы. Таким людям, конечно, надо помогать, — цитирует РИА Новости премьера.

Он также попросил оперативно исполнить поручение и сообщить о результатах.

«Дальневосточный гектар» — социальная инициатива российского правительства, запущенная в 2016 году и призванная привлечь на Дальний Восток жителей из других регионов страны и закрепить на этих территориях постоянное население. Участок площадью до 1 га в любом из регионов ДФО может получить любой гражданин РФ.

Как сообщал NEWS.ru, правительство России разработало в августе прошлого года национальную программу развития дальневосточных областей до 2035 года. Нацпрограмма затронет вопросы развития программ «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар», а также по решению проблем аварийного жилья.