Трутнев объяснил свой визит в Хабаровск желанием оценить работу властей

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Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что прибыл в Хабаровск для того, чтобы убедиться, что управляющая регионом команда продолжает работать и выполнять все требуемые функции власти.

По его словам, в рамках визит он встретился с краевым руководством, первым заместителем губернатора и целым рядом коллег.

Я просил, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали, — отметил он.

Однако, уточнил Трутнев, при смене команды сначала будет назначен исполняющий обязанности, а затем губернатор Хабаровского края, передаёт РИА Новости.

При этом вице-премьер сообщил, что недоволен организацией работы администрации.

Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо, и у меня есть на это все основания, — цитирует Трутнева RNS.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. По оценках политологов, в акциях протеста приняли участие до 40 тысяч человек. Власти Хабаровского края в свою очередь выступили с обращением. Они призвали жителей региона не поддаваться на действия провокаторов, участвующих в митингах. По их словам, за беспорядками стоят несистемная оппозиция и блогеры.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Борис Кожемякин сообщила, что защита обжаловала арест Фургала. По его словам, защита подала апелляционную жалобу, включающую просьбу изменить губернатору меру пресечения, которая не была бы связана с содержанием под стражей.