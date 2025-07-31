Троих родственников жертв взрыва дома в Саратове госпитализировали

Трое родственников погибших при взрыве газа в саратовском многоквартирном доме были госпитализированы с симптомами острого стресса, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер. По его словам, всем пациентам потребовалась специализированная медицинская помощь, передает ТАСС.

Одна из родственниц была госпитализирована в 6-ю городскую клиническую больницу, в терапевтическое отделение, в связи с повышением артериального давления. <…> У нас всего из родственников было госпитализировано три человека, которым потребовалось оказание помощи специалистов. Но это реакция на стрессовую ситуацию в связи с погибшими, — отметил Грайфер.

Трагедия произошла 25 июля в многоэтажном доме на улице Блинова, где в результате взрыва газа погибли семь человек, включая ребенка. Медицинскую помощь получили 18 пострадавших.

Спасательные работы завершились 27 июля, после чего специалисты приступили к обследованию поврежденных конструкций двух домов. Часть жильцов уже смогла вернуться в свои квартиры, не затронутые разрушениями.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что специалисты признали безопасным дальнейшее нахождение в первом, втором и третьем подъездах обрушившегося дома. По его словам, эксперты проверили состояние всех несущих конструкций здания. Для обеспечения безопасности и помощи местным жителям на месте ЧП круглосуточно дежурят сотрудники оперативных служб, полиции и представители администрации.