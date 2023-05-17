Три человека погибли при обстреле Донецка

Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Последствия обстрела в Донецке

Три человека погибли и двое получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что обстрелы района продолжаются, снаряды прилетают по Административному поселку, 1-я Площадка.

В результате варварского обстрела магазина в Куйбышевском районе от снарядов фашистов погибли три мирных жителя, двоих ранило, — написал Кулемзин.

По его словам, под обстрел также попал продуктовый магазина в поселке Горняк Куйбышевского района. В результате прилетов снарядов помещение было разрушено.

14 мая в Донецке прозвучало порядка десяти мощных взрывов. Наиболее интенсивные обстрелы со стороны украинских войск приходились на западную часть города.

За день до этого представители ДНР в СЦКК сообщили, что украинская армия за два с половиной часа обстреляла Старомлиновку и Донецк. Было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров, соответствующих стандартам НАТО, а также пять снарядов калибра 152 миллиметра. Информации о погибших, пострадавших и разрушениях не поступало.