Украинские войска обстреляли Старомлиновку и Донецк ВСУ за 2,5 часа выпустили по Старомлиновке и Донецку 11 снарядов «натовского» калибра

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили в Telegram-канале, что украинская армия за два с половиной часа обстреляла Старомлиновку и Донецк. Было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров, соответствующих стандартам НАТО, а также пять снарядов калибра 152 миллиметра.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 23.25 (12 мая, совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 21.00 пятницы населенный пункт Старомлиновка стал целью обстрела пятью снарядами калибра 152 миллиметра.

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