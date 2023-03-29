Третий замгубернатора за день задержан в Брянской области Mash: в Брянске задержан заместитель губернатора Николай Симоненко

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко (первый справа)

Заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко задержали в Брянске, сообщает Telegram-канал Mash. Симоненко курировал строительство защитной линии, через которую ранее проникли террористы из Русского добровольческого корпуса.

Это задержание высокопоставленных чиновников в регионе стало третьим за день. Ранее стало известно о задержании временно исполняющий обязанности замгубернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова. Как уточняет Mash, 29 марта женщины встречались с дочкой председателя Общественной палаты Брянской области в одном из заведений столицы, от которого получили 4 млн рублей. В этот момент их задержали силовики. К Симоненко правоохранители пришли в тот же день. Про чиновника известно, что он работает при третьем главе области и несколько раз был под следствием за взятки, но в итоге к ответственности не привлекался.

Ранее сообщалось о задержании начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова. Его обвиняют в поставках некачественного вооружения по завышенным ценам. Следствие оценивает ущерб, нанесенный федеральному бюджету, почти в 400 млн рублей.