Транспорт Подмосковья восстановит оплату по банковским картам

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Столичный градоначальник Сергей Собянин отметил важность плебисцита по поправкам к Конституции РФ, в том числе на фоне пандемии COVID-19. Текст обращения опубликован на официальном сайте столичной администрации.

Мэр пояснил, что ситуация с коронавирусом открыла недочёты в организации медицины, региональном управлении и других сферах. Из-за этого нужно стремиться к голосованию по поправкам к Конституции. Их цель — улучшить...