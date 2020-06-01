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Транспорт Подмосковья восстановит оплату по банковским картам

23:38, 01 июня 2020 123
Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв разрешил оплачивать проезд в общественном транспорте по банковским картам. Опция заработает с 3 июня.

Постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Как писал NEWS.ru, Воробьёв объявил о новом этапе смягчения ограничений, введённых из-за мировой пандемии коронавируса. С 3 июня начнут работать салоны красоты, спа-салоны, сауны, солярии и бани.

В Москве жители с 1 июня получили возможность гулять и заниматься спортом на улице, начали открываться непродовольственные магазины.

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