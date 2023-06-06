Тонны машинного масла загрязнили воды Днепра из-за прорыва дамбы ГЭС Более 150 тонн машинного масла попало в воды Днепра из-за ЧП на Каховской ГЭС

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Как минимум 150 тонн машинного масла вылилось в реку Днепр после разрушения дамбы Каховской ГЭС, такая информация была озвучена в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, созванного по инициативе президента страны Владимира Зеленского. Кроме того, существует риск утечки еще более 300 тонн, говорится на сайте украинского президента.

Членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн, — говорится в сообщении.

В подрыве электростанции Зеленский обвинил Россию. Российская же сторона обвиняет в случившемся Украину, утверждая, что ГЭС была разрушена после последовательных ударов ВСУ по объекту. МИД Украины потребовал провести срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы на ГЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий в свою очередь заявил, что разрушение Каховской ГЭС является украинской диверсией, целью которой было лишение Крыма воды. Он убежден, что ответственность за повреждение гидроэлектростанции должно понести киевское руководство.

Ранее появилась информация о полном затоплении Каховской ГЭС, об этом сообщал военкор Юрий Котенок и украинское издание Klymenko times. Сообщалось, что в результате неконтролируемого сброса воды ее уровень ниже по течению сначала поднялся на 2,5 метра. По информации экстренных служб, в Новой Каховке уровень воды поднялся до 10 метров, в Днепрянах — до восьми метров и в Корсунке — до 5,3 метра.