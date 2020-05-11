Титов назвал сроки полного возврата к работе после пандемии

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал сроки полного возврата к работе в отдельных регионах после пандемии коронавируса.
По прогнозам Титова, это произойдёт не раньше середины июня.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что режим самоизоляции в российских регионах в майские праздники, особенно с 8 по 11 мая, соблюдался по-разному, причём колебания были очень большими.
Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил главам регионов дать людям возможность гулять.
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