Регионы

Титов назвал сроки полного возврата к работе после пандемии

20:12, 11 мая 2020 50
Борис Титов Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал сроки полного возврата к работе в отдельных регионах после пандемии коронавируса.

По прогнозам Титова, это произойдёт не раньше середины июня.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что режим самоизоляции в российских регионах в майские праздники, особенно с 8 по 11 мая, соблюдался по-разному, причём колебания были очень большими.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил главам регионов дать людям возможность гулять.

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