Титов назвал сроки полного возврата к работе после пандемии

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Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование дела о гибели при пожаре девяти постояльцев красногорского хосписа. Уголовное дело заведено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Прокуратура Московской области установила особый контроль и осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела, возбуждённого по факту смерти девяти человек в результате пожара в пансионате для пожилых людей в Красногорске,...