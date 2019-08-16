Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова «Гагарин». Однако регулярное сообщение пока не открыто, ему дадут старт через два дня.
Пока что перелёт был тестовым, передаёт
«Гагарин» построен в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнёрства. Из федерального бюджета было выделено 7,22 млрд рублей, инвесторы вложили 8,2 млрд. Это второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля, первым стал «Платов» в Ростове-на-Дону.
С 20 августа сюда будут переведены все рейсы из Саратова-Центрального.
Между тем, как писал News.ru, незадолго до открытия транспортного узла, произошёл скандал. Местные журналисты обнаружили, что дизайнерской плиткой с изображением первого космонавта Земли выложены полы в туалетах. Горожане возмутились и сочли это надругательством над личностью Юрия Гагарина.