https://static.news.ru/photo/04bd78dc-c196-11e9-b4e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: gagarin.aero

Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова «Гагарин». Однако регулярное сообщение пока не открыто, ему дадут старт через два дня.

Пока что перелёт был тестовым, передаёт ТАСС . Самолёт авиакомпании «Победа» доставил в город официальную делегацию в составе спикера Госдумы Вячеслава Володина, замминистра транспорта Александра Юрчика, главы Росавиации Александра Нерадько, а также владельца холдинга «Аэропорты регионов», который является оператором воздушной гавани, Виктора Вексельберга.

«Гагарин» построен в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнёрства. Из федерального бюджета было выделено 7,22 млрд рублей, инвесторы вложили 8,2 млрд. Это второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля, первым стал «Платов» в Ростове-на-Дону.

С 20 августа сюда будут переведены все рейсы из Саратова-Центрального.

Между тем, как писал News.ru, незадолго до открытия транспортного узла, произошёл скандал. Местные журналисты обнаружили, что дизайнерской плиткой с изображением первого космонавта Земли выложены полы в туалетах. Горожане возмутились и сочли это надругательством над личностью Юрия Гагарина.