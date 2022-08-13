Тело упавшего с моста солдата-срочника нашли в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело матроса, служащего на крейсере «Аврора», нашли в реке Большая Невка под Сампсониевским мостом в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МЧС. Днем ранее он упал с этого же моста и пропал. Тело было обнаружено в нескольких метрах от места падения.

По данным издания, спасатели обнаружили погибшего 13 августа в районе 12:00. Ранее они искали тело солдата-срочника по течению Большой Невки вплоть до Финского залива.

Инцидент произошел утром 11 августа. Строй военнослужащих шел по Сампсониевскому мосту из Военно-медицинской академии на крейсер «Аврора», и солдат Вячеслав Демиденко внезапно оказался в воде. После этого его тело пропало. В Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливают военные следователи. При этом мать Демиденко уверена, что в реку он упал случайно.

Ранее сообщалось, что в Ялте на территории парка Минобороны нашли тело майора полиции, пропавшего за несколько дней до этого. Рядом с ним лежал мобильный телефон с разбитым дисплеем. Предполагается, что полицейский свел счеты с жизнью, но причина его поступка пока не установлена. Предсмертной записки он не оставил, долгов и кредитов у него не было.