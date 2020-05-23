Татарстан отменил изоляцию для приезжих с отрицательным тестом на COVID-19

https://static.news.ru/photo/6fc2dcc6-9d23-11ea-8bdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Татарстана разрешило прибывающим в республику не изолироваться на две недели, если они переболели COVID-19 или предоставят справку с отрицательным результатом тестирования на коронавирус.

По информации «Реального времени», подойдёт справка, полученная максимум за два дня до прибытия в Татарстан, или подтверждение, что человек прошёл двухнедельную обсервацию в другом регионе.

Власти республики также освободили от обязательной изоляции дальнобойщиков, перевозящих пассажиров или грузы, вахтовиков и рабочих, проживающих обособленно.

Как писал NEWS.ru, к утру 23 мая количество заражённых коронавирусом в России достигло 336 тысяч, увеличившись на 9,4 тысячи случаев за последние сутки. Скончались, по официальным данным, почти 3,4 тысячи россиян.

В Татарстане выявили около 2,7 тысячи заражённых.