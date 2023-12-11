Танки ВСУ обстреляли два российских приграничных региона SHOT: танки ВСУ обстреляли три села в Белгородской и Брянской областях

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что танки ВСУ обстреляли населенные пункты в Белгородской и Брянской областях. По информации канала, никто из местных жителей не пострадал. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

SHOT сообщает, что накануне днем танки ВСУ вели огонь в направлении села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, девять снарядов упали примерно в 600 метрах от населенного пункта. По данным канала, в Брянской области обстрелам подверглись села Хоромное и Красное в Климовском районе, в первом случае был один прилет 125-миллиметрового снаряда, во втором – два.

Ранее сообщалось, что поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без света после обстрела ВСУ. По словам губернатора региона Романа Старовойта, никто из жителей не пострадал. По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ обстреляли поселок Манев в Климовском районе Брянской области из танка. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

До этого гглава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сбросили три взрывных устройства на села Красный Хутор, Устинка и Дроновка. В результате происшествия никто не пострадал.