https://static.news.ru/photo/d9cfcf2e-321c-11ea-ba7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московскую полицию обратилась с заявлением 38-летняя женщина, на глазах которой таксист избил её 14-летнего сына. По словам матери, водитель несколько раз ударил ребёнка в живот и один раз в лицо.

Как сообщает РЕН ТВ, подозреваемый уже задержан. Им оказался 28-летний гражданин Киргизии. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Как писал NEWS.ru, в новогоднюю ночь таксист попытался изнасиловать свою пассажирку. Выпившая жительница Москвы вызвала такси, чтобы доехать до дома. Увидев состояние женщины, водитель любезно предложил помочь ей подняться в квартиру. Уже в квартире таксист попросил разрешения воспользоваться туалетом. В это время пассажирка пошла в комнату и уснула. Проснулась она, когда почувствовала, что её насилуют. Женщина оттолкнула злоумышленника, после чего тот оделся и ушёл.