«Такого ещё не было никогда»: эколог прокомментировал ситуацию на Камчатке

https://static.news.ru/photo/cc0718ae-0717-11eb-b7f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Министерство природы РФ отказалось считать катастрофой загрязнение моря на Камчатке, поскольку там не погибли люди. По мнению эколога, председателя совета РОО «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрия Лисицына, подобная гибель морских животных происходила и раньше, но не в таких объёмах. Он считает, что в настоящее время происходит какое-то очень острое отравление сильными ядами всей толщи воды.

Как рассказал Лисицын, мёртвых морских животных время от времени выбрасывает особенно сильными штормами, но такого количества погибших донных существ не было никогда. Кроме того, дайверы также сообщают о мёртвых животных на дне моря. Это тоже очень серьёзный признак трагичного инцидента, считает эколог.

Также, по его мнению, вызывает тревогу и тот факт, что загрязнение никуда не исчезло и до сих пор причиняет вред живым организмам. Так, по словам очевидцев, у тех, кто купается или гуляет по побережью, слезятся глаза, першит в горле, у некоторых наблюдаются ожоги роговицы глаза и другие очень серьёзные симптомы, пишет радио Sputnik.

Это говорит о том, что либо очень крупные объёмы отравляющего вещества попали в море, либо они продолжают попадать в него. А возможно, и то и другое, — сказал Лисицын.

Специалист также отверг версию загрязнения воды нефтепродуктами. По его словам, нефть легче воды и образует плёнку на поверхности, которую хорошо видно. От такого загрязнения чаще страдают морские птицы, а не донные животные.

Донные организмы гибнут как раз тогда, когда происходит какое-то очень острое отравление сильными ядами всей толщи воды, — отметил он.

Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения воды, включая техногенное воздействие и природный фактор, писал NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.