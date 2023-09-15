«Так консервативно»: на Урале учителя уволили за фотографии с кальяном Учителя школы в Ишиме уволили за фотосессию с кальяном и автоматом Калашникова

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Учитель школы в Ишиме потеряла работу из-за фотосессии с кальяном и автоматом Калашникова, сообщает Telegram-канал Mash. По словам педагога, ее вызвали в кабинет директора и потребовали удалить все фотографии. Также она подчеркнула, что подрабатывает моделью. Решение о своем увольнении девушка называет несправедливым и возмутительным.

Возмущена, что так несправедливо, что так консервативно все. [Они] вторгаются в мое личное пространство, мое прошлое, мои детские фотографии, где мне 15 лет, где я вообще в аквапарке, в купальнике, — рассказала учитель.

В свою очередь директор образовательного учреждения Наталия Тимофеева заявила, что девушку не увольняли, такое решение она приняла сама. При этом она подтвердила, что они действительно обсуждали опубликованные фотографии. По словам директора школы, у сотрудников учреждений есть свои нормы этикета, поэтому таких фотографий в ее социальных сетях быть не должно. Подобные случаи нельзя игнорировать, подытожила Тимофеева.

Как сообщалось ранее, учитель английского из Москвы покончила с собой после публикации фотографий на сайте по предоставлению эскорт-услуг. После данного инцидента девушка потеряла несколько индивидуальных учеников, а также подверглась травле. Родители учеников погибшей считают, что ее репутацию намеренно очернили.