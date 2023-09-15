Учитель английского покончила с собой после публикации фото на эскорт-сайте

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Преподаватель английского языка из Москвы покончила с собой после публикации фотографий на сайте по предоставлению эскорт-услуг, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, у девушки было много индивидуальных учеников, однако она лишилась их после данного инцидента. Родители учеников считают, что публикация фотографий — это намеренное очернение репутации педагога.

Тело девушки было обнаружено в ее квартире в Пресненском районе Москвы. Признаков насильственной смерти или борьбы не было. До трагедии преподавательница столкнулась с проблемами на работе после того, как неизвестные начали публиковать ссылки на сайты эскорт-услуг в социальных сетях.

На этих сайтах размещались фотографии девушки. После этого случая она не только потеряла учеников, но и начала получать угрозы и негативные комментарии в свой адрес. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Как сообщалось ранее, в Омске покончили с собой две 31-летние сестры Нелли и Лилия. Они являлись близнецами. Тела девушек были обнаружены в разных шкафах в их квартире. По данным Telegram-каналов, погибшие наблюдались у психиатра. У одной из них было диагностировано биполярное расстройство, у второй — депрессивный эпизод средней степени тяжести.