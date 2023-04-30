Тайник ВСУ нашли в школе под Херсоном В Херсонской области полиция обнаружила три тайника ВСУ с оружием и боеприпасами

Фото: police_kherson_press/t.me

В Херсонской области обнаружили три схрона с оружием и боеприпасами ВСУ, сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД. Один из тайников полицейские обнаружили в подвале заброшенного здания школы в поселке Каланчак, где украинские военные спрятали автомат с затертыми заводскими номерами, тротиловые шашки, противопехотную мину, взрыватель и патроны. Также оставленные ВСУ боеприпасы нашли на окраине села Стрелковое в Геническом округе.

На днях сотрудники полиции при обследовании территории обнаружили на Арабатской стрелке на окраине села Стрелковое Генического МО боеприпасы: 386 патронов калибра 5,45 мм, 12 — 12,7 мм, один — 16-го калибра, два — 2-го калибра, семь ударных трубок, два вышибных заряда для мин, 50 бумажных пакетов с метательными зарядами и шесть упаковок артиллерийского пороха, — сообщили в ГУ МВД по Херсонской области.

Третий тайник обнаружил в лесу между селами Виноградово и Костогрызово Алешковского округа местный житель, сообщивший о находке полиции. В нем хранились 923 патрона калибра 5,45 мм.

Все боеприпасы изъяли и отправили на хранение в комнату вещдоков ОМВД России «Генический».

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» впервые показали склады с советским вооружением в соляных шахтах под Соледаром. По словам одного из вагнеровцев, украинские военные при отступлении взяли самое необходимое им оружие, а оставшийся в селе Парасковиевка арсенал заминировали и планировали подорвать, но взрывотехники ВСУ допустили просчет, и склады уцелели. В шахте в том числе обнаружили почти 300 тысяч ящиков с пистолетами-пулеметами образца 1941 года.