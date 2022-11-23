Mash: сын российского чиновника пригрозил устроить стрельбу в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash пишет, что сын министра цифрового развития Чувашии Кристины Майниной пообещал устроить стрельбу в гимназии № 5 в Чебоксарах. По словам авторов, угрозу он опубликовал в Telegram-канале своего класса. В тексте говорится, что в связи с угрозами в квартире молодого человека прошел обыск. Его мать пока никак не прокомментировала эту информацию.

Авторы приложили к публикации минутный видеоролик, на котором сын чиновника ест сырое мясо. В соцсетях пользователя с его именем можно также обнаружить посты, в которых молодой человек говорит, что он пробовал свою собственную кровь, и ему она понравилась.

Источники Mash утверждают, что в ходе обыска у мальчика были обнаружены кружка со свастикой, столовые приборы с нацистской символикой и книга Эдуарда Лимонова «Будет ласковый вождь». При этом сообщается, что никакого оружия сотрудники правоохранительных органов не нашли. Проверка продолжается.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, житель этого города Артем Казанцев, который, как выяснилось следом, был сторонником идеологии «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена). Расстреляв школьников и учителей, он покончил с собой. На тот момент в результате нападения погибли 17 человек, 11 из них — дети. Часть пострадавших решили перевезти в Москву спецбортом МЧС.

В результате расследования был задержан директор частной охранной организации «Щит», отвечавшей за безопасность в школе. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух или более лиц).