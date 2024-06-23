«Светлый праздник стал днем скорби»: Москалькова об атаке на Севастополь Москалькова назвала террором ракетную атаку ВСУ на Севастополь

Киев продолжает террор против мирного населения, написала в Telegram-канале уполномоченным по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Таким образом омбудсмен прокомментировала ракетный удар по Севастополю со стороны Вооруженных сил Украины. Она выразила соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала выздоровления пострадавшим.

Киевский режим продолжает террор против мирного населения. <...> Светлый праздник Троицы стал днем скорби... Самые сердечные соболезнования родным и близким погибших. Вечная память... Скорейшего выздоровления раненым! — написала Москалькова.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число пострадавших от украинской атаки увеличилось до 22 человек, все они обратились за медицинской помощью. Кроме того, погибли два жителя города, включая двухлетнего ребенка. Развожаев добавил, что в микрорайоне Учкуевка сохраняется тяжелая обстановка, туда направлены все доступные бригады скорой медицинской помощи.

По данным Министерства обороны, ВСУ ударили по городу произведенными в США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Как пояснили в ведомстве, еще одна ракета ATACMS от воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета на конечном участке, после чего ее боевая часть сдетонировала в воздухе. В результате осколки кассетных суббоеприпасов упали на Севастополь.