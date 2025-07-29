Свердловские власти разрешили шуметь по ночам одной категории граждан

Заксобрание Свердловской области приняло новый закон, который позволяет проводить религиозные мероприятия в так называемые ночные «часы тишины», передает «Коммерсантъ». Верующим разрешено шуметь в любой зоне, в том числе неподалеку от жилых домов, образовательных учреждений и гостиниц.

Документ приняли в третьем чтении, его единогласно поддержали 45 депутатов, сообщили журналисты. Отмечается, что тишину в регионе требуется соблюдать с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 8:00 по будням, а также с 18:00 до 11:00 в выходные.

При этом ряд религиозных мероприятий проходят в разное время, в том числе в «часы тишины». Изменения в законодательстве позволят проводить церемонии и обряды, не нарушая правила.

Ранее в России приняли закон, позволяющий гражданам отказываться от массовых рассылок рекламы. Документ вступит в силу с 1 августа. Запретить рекламные сообщения можно будет через личный кабинет или мобильное приложение своего оператора связи, сообщил депутат Госдумы, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.