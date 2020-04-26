Суд заключил под стражу бывшего главу Пятигорска

https://static.news.ru/photo/70f9a206-87ce-11ea-b4a4-fa163e074e61_660.jpg Лев Травнев Фото: pyatigorsk.org

Суд заключил под стражу экс-руководителя Пятигорска Льва Травнева. Он является фигурантом дела о превышении полномочий.

Сегодня в отношении бывшего главы города—курорта Пятигорска по ходатайству следствия городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Оперативники считают, что бывший чиновник одобрил решение горадминистрации выдать местной жительнице разрешение на строительство магазина в охраняемой зоне, где запрещено возведение объектов, не связанных с курортным лечением и отдыхом.

Лев Травнев занял руководящий пост 17 апреля 2020 года. Через несколько дней он написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

В январе 2018-го задержанный стал представителем губернатора Ставрополья в Кавказских Минеральных Водах. До этого он возглавлял Пятигорск 11 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники полиции задержали «вора в законе» сразу после освобождения из колонии в Челябинской области. Он помещён под арест.

Мужчина подозревается в причастности к разбойным нападениям, которые были совершены в столичном регионе в 2014 и 2015 годах. По версии следствия, он курировал молдавские преступные группировки, которые были замешаны в этих и других противоправных деяниях.