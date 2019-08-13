https://static.news.ru/photo/9f6d4adc-bdc8-11e9-92b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд в Ульяновской области вынес приговор мужчине за многочисленные попытки поджечь местный офис Роскомнадзора.

Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

Местного жителя признали виновным в покушении на уничтожение чужого имущества, которое причинило значительный ущерб и было совершено путём поджога. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно, хотя прокуратура настаивала на реальном наказании в виде двух лет колонии-поселения. Ведомство не согласно с таким приговором и планирует его обжаловать.

В апреле и в мае 2018 года мужчина трижды приходил к офису Роскомнадзора: разбил окна, бросил внутрь коктейль Молотова. Ущерб от его действий оценили почти в 10 млн рублей.

После задержания мужчина заявил, что нападал на офис в отместку за блокировку сайта с пиратским содержимым.

Ранее News.ru писал о том, что Роскомнадзор внёс в реестр пиратских ресурсов 33 сайта.