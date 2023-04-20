Суд в Петербурге на миллион рублей оштрафовал гей-сауну из-за рекламы В Санкт-Петербурге оштрафовали гей-клуб за ЛГБТ-пропаганду

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В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд оштрафовал на миллион рублей ООО «Спортекс» за публикацию рекламы гей-сауны «У цирка», передает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Против организации был составлен протокол по статье о пропаганде нетрадиционных отношений.

В помещении клуба Born было выявлено ООО «Спортекс», которое пропагандировало то, что пропагандировать нельзя. В интернете на определенных сайтах обществом была размещена реклама клуба, предоставление услуг которого нацелено на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации. На вышеуказанных сайтах также имеется информация о работе гей-сауны «У цирка» и ее адрес, — говорится в сообщении пресс-службы.

Представитель обвиняемой организации вину не признал.

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений безотносительно возрастных групп в декабре 2022 года. Норма, запрещающая пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, прописана в КоАП с 2013 года.

19 апреля Роскомнадзор разъяснил критерии гомопропаганды. В том числе регулятор пояснил, что закону противоречит информация, способствующая изменению негативного отношения к представителям ЛГБТ и изображающая представителей сообщества в положительном виде.