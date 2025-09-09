Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 09:12

Суд принял решение по замороженным активам главы челябинского СКР

Суд разморозил активы главы челябинского СКР Колбасина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С главы СКР по Челябинской области Алексея Колбасина были сняты обеспечительные меры, ранее введенные в рамках иска на 3,9 млрд рублей к главе «Южуралзолота» ЮГК Константину Струкову, сообщил его адвокат Михаил Яшин в комментарии URA.RU. По словам защитника, с Колбасина сняты все ограничения, отменены исполнительные листы и арест со счетов и имущества. Аналогичные решения суд принял в отношении бывшего замглавы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова и заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова.

Обеспечительные меры в отношении Колбасина отменены. Ограничения с него сняты. Исполнительные листы отозваны, — заявил адвокат.

Ранее стало известно, что счета Колбасина оказались под арестом. По имеющимся данным, он является ответчиком по делу основателя «Южуралзолота». В иске Генпрокуратуры говорится о взыскании аналогичной суммы со всех фигурантов.

Позже руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал служебную проверку в отношении главы управления СК по Челябинской области. Поводом стали публикации в СМИ о его предполагаемых правонарушениях.

суды
активы
Челябинская область
СКР
