Суд принял решение по замороженным активам главы челябинского СКР

С главы СКР по Челябинской области Алексея Колбасина были сняты обеспечительные меры, ранее введенные в рамках иска на 3,9 млрд рублей к главе «Южуралзолота» ЮГК Константину Струкову, сообщил его адвокат Михаил Яшин в комментарии URA.RU. По словам защитника, с Колбасина сняты все ограничения, отменены исполнительные листы и арест со счетов и имущества. Аналогичные решения суд принял в отношении бывшего замглавы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова и заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова.

Обеспечительные меры в отношении Колбасина отменены. Ограничения с него сняты. Исполнительные листы отозваны, — заявил адвокат.

Ранее стало известно, что счета Колбасина оказались под арестом. По имеющимся данным, он является ответчиком по делу основателя «Южуралзолота». В иске Генпрокуратуры говорится о взыскании аналогичной суммы со всех фигурантов.

Позже руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал служебную проверку в отношении главы управления СК по Челябинской области. Поводом стали публикации в СМИ о его предполагаемых правонарушениях.