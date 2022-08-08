Суд ограничил свободу признавшегося в убийстве экс-депутата Редькина

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Суд назначил бывшему депутату законодательного собрания Камчатского края Игорю Редькину девять месяцев ограничения свободы и штраф за случайное убийство человека, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю. Редькину было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а также пп. «а» и «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на девять месяцев со штрафом 200 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 августа 2021 года Редькин без соответствующего разрешения выследил и застрелил бурого медведя в месте, непредназначенном для охоты. После этого он на снегоболотоходе отправился в район свалки поселка Озерновского, где через люк с помощью тепловизионного прицела выследил еще одну цель для поражения.

В результате одна из его пуль попала в 30-летнего местного жителя, который собирал на свалке металлолом. Мужчина скончался в больнице. Кроме того, ущерб охотничьим ресурсам региона от противоправной деятельности Редькина оценивается в 60 тысяч рублей.

Ранее в СМИ появилась версия, что Редькин упражнялся в стрельбе на месте происшествия и при этом был пьян. Сам депутат рассказывал, что приехал на свалку, чтобы отпугнуть бродившего там медведя, который мог напасть на местных жителей. По его словам, он стрелял в сумерках, а позднее узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы получил ранение мужчина, впоследствии умерший в больнице. Он также заявил о готовности понести наказание за содеянное и снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание.