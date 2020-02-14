Суд в Чите
По версии следствия, в 2016 году, когда Кузнецов ещё был замруководителя городской администрации, местный предприниматель благоустроил территорию загородного дома чиновника, а также построил новый коттедж на участке. Стоимость работ, за которые Кузнецов пообещал содействовать бизнесмену, составила семь миллионов рублей.
Центральный районный суд Читы арестовал Кузнецова до 10 апреля, его поместили в СИЗО.
Издание «Чита.ру» сообщило со ссылкой на источник среди силовиков, что Кузнецов получал взятки от предпринимателя Ольги Лёвочкиной, которую задержали в 2019 году по делу о контрабанде леса в Китай.
Кузнецов –
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