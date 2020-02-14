https://static.news.ru/photo/5c6addd2-4f3e-11ea-b6f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Чите арестовал экс-руководителя администрации города Олега Кузнецова, который последние полгода работал первым заместителем министра энергетики Забайкальского края. Бывшего сити-менеджера подозревают в получении двух взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году, когда Кузнецов ещё был замруководителя городской администрации, местный предприниматель благоустроил территорию загородного дома чиновника, а также построил новый коттедж на участке. Стоимость работ, за которые Кузнецов пообещал содействовать бизнесмену, составила семь миллионов рублей.

Центральный районный суд Читы арестовал Кузнецова до 10 апреля, его поместили в СИЗО.

Издание «Чита.ру» сообщило со ссылкой на источник среди силовиков, что Кузнецов получал взятки от предпринимателя Ольги Лёвочкиной, которую задержали в 2019 году по делу о контрабанде леса в Китай.

Кузнецов – член регионального политсовета партии «Единая Россия».

Как писал NEWS.ru, в феврале забайкальские единороссы исключили из партии депутата из-за фотографии, на которой тот якобы спародировал Адольфа Гитлера.