Суд арестовал подозреваемого в нападении на участника СВО в Батайске

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону выдал санкцию на арест Араза Айдын оглы Гусейнова, сообщил представитель объединенной пресс-службе судов региона, его слова приводит РИА Новости. Мужчина обвиняется в стрельбе возле кафе в городе Батайск Ростовской области.

Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Гусейнову Аразу Айдын оглы <...> по 30 октября 2023 года включительно, — сообщил представитель пресс-службы.

По информации суда, 3 сентября близ кафе в Батайске разгорелся конфликт между местными жителями. В ходе инцидента один из участников выстрелил в оппонента из травматического оружия по меньшей мере 14 раз и скрылся. По словам очевидцев, причиной ссоры стало участие одного из мужчин в специальной военной операции. Пострадавший получил различные травмы и сейчас «ходит на перевязки».

Подозреваемый был задержан, его обвиняют в покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений. Расследование под личный контроль взял губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он подчеркнул, что виновные будут наказаны.