Стрелявший в участника СВО в Батайске задержан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители в Ростовской области задержали мужчину, стрелявшего в участника специальной военной операции России (СВО) в Батайске 3 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Как отмечает ведомство в Telegram-канале, мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Следствие продолжается.

В рамках расследования уголовного дела мужчина, причастный к совершению преступления, задержан и допрошен следователем, — говорится в сообщении.

Первоначально в полиции возбудили дело по статье о хулиганстве, однако в связи с общественным резонансом надзорный орган передал его в следственное управление, где подозреваемому предъявили новые обвинения. Решается вопрос, заключать ли его под стражу.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября. Военного избили толпой и расстреляли из травматического оружия в упор. Избиению предшествовала ссора военнослужащего близ кафе, за его оппонента вступились не менее 10 человек. Пострадавший получил различные травмы и сейчас «ходит на перевязки».

О том, что дело, возбужденно по статье о хулиганстве, должно быть переквалифицировано на более тяжкую статью ранее говорил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он отмечал, что намерен направить запросы по этому поводу генпрокурору и председателю СК.

Расследование под личный контроль взял губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он подчеркнул, что виновные будут наказаны.