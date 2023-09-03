Экс-бойца «Вагнера» избили толпой и расстреляли из травмата в Батайске «Осторожно, новости»: вернувшегося с зоны СВО бойца сильно избили в Батайске

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что вернувшегося с зоны СВО военного в Батайске избили толпой и расстреляли из травматического оружия в упор. По данным канала, избиению предшествовала ссора военнослужащего с неизвестным мужчиной близ кафе, за которого вступились не менее 10 человек. Пострадавший получил различные травмы, сейчас он «ходит на перевязки». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал со ссылкой на источник знакомый с пострадавшим сообщает, что избитый Вячеслав К. имел серьезный боевой опыт — мужчина был в командировкам в Африке в составе ЧВК «Вагнер», а потом уехал на спецоперация на Украине.

«Осторожно, новости» пишет, что несколько дней назад он гулял в парке с девушкой, однако в какой-то момент у него завязалась ссора с неким мужчиной возле кафе «Клевер». Потом, как утверждает канал, из общепита выбежали не менее 10 человек и набросились на военного. Источник канала описал нападавших словами: «гости нашей страны».

Канал подчеркивает, что избиение сопровождалось оскорблениями на национальной почве, а также из-за его участия в СВО. Мужчина, с которым Вячеслав К. вступил в конфликт в какой-то момент достал травматическое оружие и 12 раз выстрелил в военного в упор.

Ранее на съемной квартире в Волгограде было найдено тело бойца ЧВК «Вагнер» Руслана Ахмедова, который вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Данные о смерти 31-летнего мужчины подтвердили в следственном отделе по Кировскому району СУ СКР по Волгоградской области. Тело бойца направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.