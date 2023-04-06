Тело вернувшегося из зоны СВО «вагнеровца» нашли на съемной квартире V1: мертвого «вагнеровца» нашли на съемной квартире в Волгограде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На съемной квартире в Волгограде было найдено тело бойца ЧВК «Вагнер» Руслана Ахмедова, который вернулся из зоны проведения специальной военной операции, передает портал V1. Данные о смерти 31-летнего мужчины подтвердили в следственном отделе по Кировскому району СУ СКР по Волгоградской области. Тело бойца направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Журналисты пишут, ссылаясь на слова родственников Ахмедова, что он принял решение вступит в ряды ЧВК, находясь в местах заключения. Мужчина в колонии подписал контракт, после чего отправился к линии соприкосновения. Он вернулся в Волгоград в начале апреля, но с родственниками на связь не выходил. Обеспокоенная семья обратилась к правоохранителям. Позднее оперативники позвонили родным Ахмедова и сообщили, что он умер.

Источники V1 говорят, что смерть бойца наступила в результате отравления неустановленными веществами.

В январе в в Серове состоялось торжественное прощание с погибшим в зоне проведения СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Сергеем Молодцовым, который отбывал наказание в колонии за убийство собственной матери. По данным портала E1.RU, мужчина вступил в частную военную компанию, находясь в местах лишения свободы.

E1.RU отмечает, что в серовской администрации его назвали «творческой натурой» и «рубахой-парнем». В материале указано, что на церемонии прощания выступали ветераны, гроб мужчины несли военные.