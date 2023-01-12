E1.RU: состоялось торжественное прощание с «вагнеровцем», забившим мать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал E1.RU пишет, что в Серове состоялось торжественное прощание с погибшим в зоне проведения СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Сергеем Молодцовым, который отбывал наказание в колонии за убийство собственной матери. Мужчина вступил в частную военную компанию, находясь в местах лишения свободы, передает пресса. В серовской администрации его назвали «творческой натурой» и «рубахой-парнем». На церемонии прощания выступали ветераны, гроб мужчины несли военные. Глава городского округа Василий Сизиков рассказал журналистам, почему Молодцов попал за решетку.

Он отбывал наказание за тяжкое преступление, душегуб, — заметил Сизиков.

В картотеке Серовского суда сотрудники издания нашли приговор, который инстанция вынесла Молодцову в 2017 году. Там говорится, что будущий «вагнеровец» злоупотреблял спиртными напитками. Как подчеркивается в приговоре, в один из вечеров Молодцов в состоянии опьянения забил родительницу до смерти.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о том, как бойцы ЧВК «Вагнер» хоронят своих сослуживцев. Как выяснилось, для этого в Краснодарском крае на окраине станицы Бакинская создано специальное кладбище, где уже 93 могилы.

Как отметил Пригожин, там хоронят бойцов, которые указали это в своем завещании, сирот и тех, чьи тела не хотят забирать родственники.